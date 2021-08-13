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Бельгийское «Международное партнерство за права человека» объявили нежелательным в России

Валерия Корниенко
13 августа 2021  12:10

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность бельгийской неправительственной организации International Partnership for Human Rights («Международное партнерство за права человека»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», — заявили в Генпрокуратуре.

IPHR была создана в 2008 году и с тех пор поднимала на международном уровне резонансные правозащитные вопросы. На ее счету публикации о свободе слова в Крыму и разгроме убежища для жертв домашнего насилия в Дагестане.

В России IPHR сотрудничала с информационно-аналитическим центром «Сова»*.

На данный момент в реестре нежелательных организаций Минюста находится 41 организация. Последним в список в июле был внесен Project Media, Inc. — издатель «Проекта».

* «Сова» признана Минюстом НКО, выполняющей функцию иностранного агента

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