Российские призеры и победители Олимпиады в Токио получат до 4 млн рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о денежном поощрении российских спортсменов, которые стали победителями и призерами летних Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно распоряжению, вознаграждение за золотую медаль составляет 4 млн рублей, за серебряную — 2,5, за бронзовую — 1,7. Аналогичные награды получат победители и призеры Паралимпийских игр, которые пройдут с 24 августа по 5 сентября в Токио.

Тренеры и специалисты, которые подготавливали спортсменов, также получат денежные вознаграждения. Порядок премирования установят Минспорт, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

По итогам Игр сборная России заняла пятое место в медальном зачете — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали. Первое место заняли американцы со счетом 33, 32 и 18, за ними — Япония (27, 14 и 17) и Великобритания (22, 21 и 22).