В России за последние сутки выявили 22 277 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 345 заражений больше, чем вчера.
Суточный прирост в Москве увеличился с 2294 до 2529 человек. Следом идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.
За последние сутки от COVID-19 умерли 815 человек — это новый антирекорд. За все время с начала пандемии от COVID-19 скончались 168 864 пациента.
Выздоровели за сутки 19 368 человек, за весь период — 5 848 340. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 557 068.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 204,6 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,9 млн), на втором — Индия (32 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн).