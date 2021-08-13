В России за последние сутки выявили 22 277 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 345 заражений больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2294 до 2529 человек. Следом идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.