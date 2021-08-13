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В России снова рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки, на этот раз — 815

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:34

В России за последние сутки выявили 22 277 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 345 заражений больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2294 до 2529 человек. Следом идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.

За последние сутки от COVID-19 умерли 815 человек — это новый антирекорд. За все время с начала пандемии от COVID-19 скончались 168 864 пациента.

Выздоровели за сутки 19 368 человек, за весь период — 5 848 340. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 557 068.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 204,6 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,9 млн), на втором — Индия (32 млн), на третьем — Бразилия (20,2 млн).

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