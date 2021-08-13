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В Mutabor пройдет инди-фестиваль «Ракушка»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

21 августа в московском клубе Mutabor состоится фестиваль «Ракушка». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль нацелен на аудиторию, которая в те же выходные не поедет на Signal, да и вообще не знает, что это такое.

На двух уличных сценах выступит 13 групп новой русской инди-волны — от современного панка до импровизированного джаза.

В лайнапе — сибирская постпанк-группа Ploho, экспериментальная музыка от «Источника», инди-джаз-коллектив The RIG (Russian Improv Group), альт-рокеры «Влажность» и нетипичный хип-хоп-проект с запоминающимися текстами «Другдиджея».

На мероприятии также выступят «Залпом», Hodíla Ízba, «Сад имени Федора», Zurkas Tepla, Lunatubique, Discours Synthetique и другие.

Стоимость билетов начинается от 1200 рублей. Узнать подробнее и приобрести билеты можно здесь.

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