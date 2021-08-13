Фестиваль Context. Diana Vishneva объявил об изменении в составе иностранных участников

Команда Context. Diana Vishneva внесла изменения в международную программу фестиваля современной хореографии, который в этом году пройдет с 29 августа по 4 октября в Москве и Петербурге. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе события.

Из‑за усиления карантинных мер на фестиваль не смогут приехать участники спектакля-лекции «Moving with Pina» («Двигаясь вместе с Пиной»). Однако фестиваль предложит зрителям новую работу — постановку «FN» эстонской танцевальной компании Fine5 Dance Theatre. Российская премьера спектакля от хореографа Рене Ныммика состоит из записанных рассказов танцовщиков, их размышлений и рефлексии во время изоляции.

Помимо этого, организаторы объявили главные события параллельной программы фестиваля. В этом году в нее впервые войдет звуковая лаборатория для композиторов и постановщиков. Ее куратором станет композитор и пианистка Фредерик Жарабо. Участники события создадут уникальный танцевальный перформанс и музыкальное сопровождение к нему.

На фестивале также будет представлена лаборатория израильского фотографа Аскафа Авраама. Ее участники обсудят особенности съемок на танцевальных спектаклях, репетициях, за кулисами, а также поработают над собственными фото под руководством мастера.

Частью параллельной программы станет блок танцевальных мастер-классов. Один из них проведет один из самых известных педагогов коммерческого джаза в легендарной студии Steps on Broadway в Нью-Йорке Николас Палмквист. Цель занятия — не включаться в гонку за совершенством, а принять человеческую природу танца.

Также участников ждут мастер-классы хореографов Маркоса Морау и Нурбека Батуллы. Первый даст возможность участникам попробовать уникальный метод работы со сценическим пространством и хореографическим материалом, второй — применить новые знания в движении, перформансе и импровизации.

В параллельную программу войдут и мастер-классы участников Вечера современной российской хореографии, ставшего новым форматом Context 2021.

Подробную информацию о параллельной программе, а также регистрацию на события с описанием требований к участникам можно найти на официальном сайте фестиваля.