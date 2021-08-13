Кабмин внес в Госдуму законопроект об изъятии загранпаспортов у должников

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который наделяет судебных приставов правом изымать загранпаспорта у людей, которым ограничен выезд за границу. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Инициатива распространяется в том числе на граждан, которых признали невыездными из‑за неисполнения решений суда. Изъятые загранпаспорта во всех случаях будут направляться в выдавший их государственный орган.

Тот, кто принял решение о запрете выезда человека за рубеж, должен будет направить ему уведомление или ознакомить его с запретом под роспись не позднее дня, следующего за днем принятия решения об ограничении. Паспорт человек сможет вернуть в миграционной службе после исполнения обязательств.

Автор законопроекта — Министерство внутренних дел России.

Сейчас загранпаспорт изымается, если его владельцу ограничен выезд из страны как подозреваемому или обвиняемому по уголовному делу либо же он осужден за совершение преступления или уклоняется от обязательств, наложенных на него судом. Загранпаспорт может быть изъят судом, органами внутренних дел, пограничными либо таможенными органами.