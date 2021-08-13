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ВОЗ создаст новую группу по изучению происхождения COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:48

Всемирная организация здравоохранения создаст новую научную группу, которая займется изучением новых вирусов, в том числе COVID-19. Об этом ВОЗ сообщила на своем сайте.

Специалисты группы, которую назовут SAGO, будут отвечать за «консультирование ВОЗ по разработке глобальной структуры для систематического изучения обстоятельств появления новых патогенов с пандемическим потенциалом».

Присоединиться к SAGO смогут специалисты из любых стран мира. ВОЗ объявила открытый конкурс на участие и надеется, что все страны откликнутся. В фокусе интересов группы будут, помимо SARS-CoV-2, птичий грипп, SARS-CoV, MERS-CoV, лихорадки Ласса и Эбола.

Ученые постараются выяснить происхождение COVID-19 — оно до сих пор неизвестно. В частности, они проверят гипотезу о том, что «нулевым пациентом» мог быть сотрудник лаборатории в Ухане, который проводил исследования летучих мышей.

«Поиск истоков SARS-CoV-2 не является и не должен быть упражнением по приписыванию вины, указанием пальцем или политическим подсчетом очков. Жизненно важно знать, как началась пандемия COVID-19, это послужит примером для установления истоков будущих распространений от животного к человеку», — сказали в ВОЗ.

В марте ВОЗ подготовила доклад о происхождении коронавируса. В нем самой вероятной причиной заражения названа передача вируса человеку от животного-посредника. Версия о лабораторном происхождении COVID-19 — «крайне маловероятна», заявили эксперты.

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