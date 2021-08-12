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Гособвинение запросило для Киры Ярмыш два года ограничения свободы по «санитарному делу»

Валерия Корниенко
Сегодня в 23:17

Во время прений в Преображенском суде Москвы прокурор попросил назначить пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш два года ограничения свободы по «санитарному делу». Об этом сообщается в твиттере оппозиционерки.

«Прокуратура просит назначить Кире наказание по „санитарному делу“ в виде двух лет ограничения свободы и оставить ей домашний арест до момента вступления приговора в силу», — говорится в сообщении.

Киру Ярмыш, как и других фигурантов этого дела, обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил. Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, посты оппозиционерки в соцсетях побудили людей выйти на акцию 23 января в поддержку Алексея Навального и тем самым нарушить антиковидные ограничения.

Дело было возбуждено 24 января. Ярмыш задержали в рамках него 30 января в спецприемнике за полчаса до окончания административного ареста (часть 2 статьи 20.2 КоАП) и после обыска арестовали.

3 августа Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Прокурор просил для нее два года ограничения свободы. 6 августа соратник Навального Николай Ляскин получил год ограничения свободы из запрашиваемых двух лет, а брат оппозиционера Олег Навальный — 12 месяцев условного срока.

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