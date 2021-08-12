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Премьеру «Венома-2» снова перенесли. На этот раз — на октябрь

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:52

Кинокомпания Sony Pictures перенесла дату выхода второй части «Венома» в США на три недели — с 24 сентября на 15 октября, сообщает Variety со ссылкой на студию.

Задержка связана с резким распространением «Дельта»-штамма коронавируса в стране. 6 августа в Штатах выявили рекордный суточный прирост больных COVID-19 за полгода — более 100 тыс. человек.

На российской странице фильма все еще указана дата 16 сентября, однако состоится ли в этот день релиз с учетом задержки в США, пока неясно.

Изначально фильм должен был выйти в прокат 1 октября 2020 года, но из‑за коронавируса премьера неоднократно переносилась.

Картина «Веном: Да будет Карнаж» расскажет о противостоянии журналиста Эдди Брока (Том Харди) и психопата Клетуса Кэседи, он же Карнаж (Вуди Харрельсон), появление которого анонсировали в конце первой части.

Помимо Харди и Харрельсона, в фильме снялись Мишель Уильямс («Веном»), Наоми Харрис («Лунный свет»), Рид Скотт («Веном») и Стивен Грэм («Это Англия»). Кресло режиссера занял Энди Серкис, который работал над кинолентами «Дыши ради нас» и «Маугли».

Трейлер сиквела «Венома» можно посмотреть здесь.

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