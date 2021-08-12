В Воронеже взорвался маршрутный автобус. Пострадали 12 человек

В Воронеже взорвался маршрутный автобус, сообщил ТАСС. По предварительным данным, в ходе происшествия пострадали 12 человек, двоих из них доставили в ожоговый центр, еще двоих — в больницу.

«На место выехали семь бригад скорых, одного человека с ампутацией конечности отправили в больницу скоро медицинской помощи, остальные бригады работают на месте», — сообщил дежурный городской станции скорой помощи.

Причины происшествия пока точно неизвестны. ТАСС сообщает, что к инциденту привел взрыв газа. Телеграм-канал Baza со ссылкой на водителя автобуса утверждает, что машина не была оборудована газовыми баллонами и работала на дизельном топливе.

«Интерфакс» сообщает, что версия теракта не рассматривается среди причин взрыва. Об этом заявил вице-губернатор Воронежской области Сергей Соколов.

В результате происшествия автобус ПАЗ полностью сгорел. Возгорание ликдивировано. Движение на улице Кольцовской перекрыто. На месте инцидента сейчас работают правоохранительные органы.