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«Соль» и Bilbao: Российский ресторанный фестиваль проведет в Москве завершающий гастрольный бранч

Валерия Корниенко
Сегодня в 22:20

15 августа в Москве команда Российского ресторанного фестиваля проведет завершающий гастрольный бранч, на котором горожане смогут познакомиться с лучшими шеф-поварами страны. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В столицу приедут три проекта: «Соль» (Калининград) в Lila Asia, Bilbao (СПб) в Touche и Setka (Казань) в Leveldva. Еще один ресторан — Eva (Москва) — посетит Петербург Все они предложат гостям 4-5 знаковых блюда, к каждому из которых будет подобран коктейль на основе французского коньяка. Меню будет дополнено сетом, состоящим из десерта от шеф-повара, порции коньяка и эспрессо.

«Соль» приготовит гостям бао с двумя видами угря и гребешки с трюфельным маслом, Bilbao — севиче из креветок и ромэйн с уткой на гриле, а Setka удивит сочетанием краба и арбуза. Eva привезет петербуржцам фрикадельки из баранины и греческий салат. Узнать подробнее о меню каждого бранча можно на сайте проекта.

Чуть больше месяца лучшие рестораны из российских мегаполисов приезжали на бранч в известные московские рестораны. Среди участников были сочинские «Баран-Рапан» и «Посейдон», ростовский «ОнегинДача», екатеринбургские Izakaya и «Сойка», петербургские Salone pasta&bar, KuznyaHouse, «Банщики», «Сад», Saro, Red, Commons, Atelier tapas&bar. Больше 8 тыс. людей посетило бранч, что дало решение продолжить этот проект и в 2022 году и масштабировать его по всей стране.
Александр Сысоев
основатель Российского Ресторанного Фестиваля

Специально для фестиваля итальянский художник Пьерпаоло Роверо создал картину «Москва ест»: на фоне знаковых объектов изображены десятки окон с жителями столицы, которые пробуют всевозможные блюда со всех концов света. Эта же иллюстрация появляется и на каждом меню гастролей.

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