«Соль» и Bilbao: Российский ресторанный фестиваль проведет в Москве завершающий гастрольный бранч

15 августа в Москве команда Российского ресторанного фестиваля проведет завершающий гастрольный бранч, на котором горожане смогут познакомиться с лучшими шеф-поварами страны. Об этом «Афише Daily» рассказали представители мероприятия.

В столицу приедут три проекта: «Соль» (Калининград) в Lila Asia, Bilbao (СПб) в Touche и Setka (Казань) в Leveldva. Еще один ресторан — Eva (Москва) — посетит Петербург Все они предложат гостям 4-5 знаковых блюда, к каждому из которых будет подобран коктейль на основе французского коньяка. Меню будет дополнено сетом, состоящим из десерта от шеф-повара, порции коньяка и эспрессо.

«Соль» приготовит гостям бао с двумя видами угря и гребешки с трюфельным маслом, Bilbao — севиче из креветок и ромэйн с уткой на гриле, а Setka удивит сочетанием краба и арбуза. Eva привезет петербуржцам фрикадельки из баранины и греческий салат. Узнать подробнее о меню каждого бранча можно на сайте проекта.