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Смерть звезды «Шерлока», самосознание жителей Мурино и другие новости дня
20:45 дайджест
Шайя ЛаБаф снимется в фильме Абеля Феррары. Это будет его первая роль после скандала с FKA Twigs 20:43
Ремейк фильма «Один дома» выйдет на Disney+ в ноябре 2021 года 19:37
Бывшей главе «Открытой России» в Пскове Милушкиной назначили 10,5 года колонии по делу о наркотиках 19:35
DVIDSHUB/Flickr Талибы объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего по величине городов Афганистана
Талибы объявили о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего по величине городов Афганистана Обновлено в 19:06
Дело о разливе нефти у Новороссийска переквалифицировали на более тяжкое. В консорциуме КТК обыски 18:54
ClipClips/YouTube Умерла британская актриса Юна Стаббс. Она сыграла миссис Хадсон в сериале «Шерлок»
Умерла британская актриса Юна Стаббс. Она сыграла миссис Хадсон в сериале «Шерлок» 18:50
На аукцион выставят одиннадцать картин Пикассо стоимостью более 100 млн долларов 18:24
«Титаник-2» и «Выгульщик собак» с Рэдклиффом: американка собрала фейковые фильмы из реальных картин 18:13
Instagram удалил постер фильма Педро Альмодовара с изображением соска. А затем извинился 18:00
«Стрелка» анонсировала концерт Mancave — нового проекта Липелиса, Брода, Аверина и других музыкантов 17:58
RitaFlores69/Instagram Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника
Участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника 17:23
Суд приговорил звезду K-pop Сынни к трем годам по делу о сутенерстве 17:17
На бульваре в Мурино убрали плитку, чтобы возвести фуд-молл. Жители сами уложили ее на место 16:40
«Союзмультфильм» выпустит парфюм в честь 55-летия Чебурашки 16:32
«Не надо стесняться»: ИМИ и «Афиша Daily» выпустили книгу о постсоветской поп-музыке 15:52
Японской олимпийской чемпионке выдадут новую медаль после того, как первую укусил мэр Нагои 15:37
Martin Lopez/Pexels В Петербурге испытывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. Ее планируют давать пожилым и детям
В Петербурге испытывают вакцину от COVID-19 со вкусом ряженки. Ее планируют давать пожилым и детям 15:22
Уилл Смит, Адам Драйвер и Мэтт Деймон: главные претенденты на «Оскар-2022» 15:03
Красноярский чиновник назвал «ноющей кучей дерьма» местных жителей, жалующихся на смог от пожаров 14:59
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Дайджест

Смерть звезды «Шерлока», самосознание жителей Мурино и другие новости дня

Валерия Корниенко
Сегодня в 20:45

СК переквалифицировал дело о разливе нефти в Черное море на более тяжкое — загрязнение морской среды, причинившее значительный вред флоре и фауне. Теперь по нему предусмотрено до двух лет тюрьмы.

Экс-координатора псковского отделения «Открытой России» (признана нежелательной организацией) Лию Милушкину приговорили к 10,5 года колонии общего режима по делу о наркотиках. Ее мужу Артему назначили по этому же делу 11 лет колонии строгого режима.

В Великобритании в возрасте 84 лет скончалась актриса Юна Стаббс. Она сыграла миссис Хадсон в сериале «Шерлок» и мисс Бэт в «Самой плохой ведьме».

Движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило о захвате Кандагара и Герата — второго и третьего по величине городов в Афганистане. Власти страны пока не комментировали происходящее.

Полицейские задержали участницу Pussy Riot Риту Флорес на выходе из спецприемника. Уже несколько человек, связанных с арт-группой, покинули Россию после второго подряд административного ареста.

Советник красноярского губернатора Андрей Агафонов назвал жалующихся на смог от пожаров «ноющей кучей дерьма». Так он ответил на реакцию местных жителей на слова Алексея Ягудина об отсутствии запаха гари в городе.

В России выявили рекордное количество смертей от коронавируса за сутки — 808. Новых заболевших — 21 932, выздоровевших — 20 195.

Православный активист ударил по лицу журналиста Александра Невзорова во время автограф-сессии. Невзоров сказал, что не имеет претензий к нападавшему, и попросил его отпустить.

Минздрав предложил не продавать алкоголь крепче 16,5 градуса тем, кому еще нет 21 года. Подобную инициативу уже рассматривали пару лет назад, но ее раскритиковал Минфин.

На бульваре в Мурино убрали плитку, чтобы возвести фуд-молл. Местные жители выступили против такой идеи — они собственноручно уложили разобранную плитку обратно.

«Яндекс.Карты» изучили названия российских населенных пунктов и нашли самые распространенные, самые редкие и просто необычные. А еще предложили интересные маршруты, например из Адово в Новый Рай.

Мэр Нагои укусил медаль спортсменки Миу Гото и спросил, запрещены ли ей романтические связи. Градоначальника обвинили в домогательствах и нарушении антиковидных мер, золотую медаль девушке заменят на новую.

Институт музыкальных инициатив и «Афиша Daily» выпустили книгу «Не надо стесняться», которая рассказывает о постсоветской поп-музыке. В ней собраны больше сотни историй о том, чем живет эстрада и откуда берутся хиты.

Amazon Prime Video раскрыл дату премьеры сериала «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Первые четыре эпизода хоррор-шоу выйдут на платформе 15 октября.

19 августа в рамках поп-ап-проекта Jameson Yard x Strelka Bar пройдет концерт Mancave. Это новый проект Леонида Липелиса, Матвея Аверина (Lovvlover), Даниила Брода (Pompeya) и других музыкантов.

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