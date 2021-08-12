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Шайя ЛаБаф снимется в фильме Абеля Феррары. Это будет его первая роль после скандала с FKA Twigs

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:43

Американский актер Шайя ЛаБаф снимется в новом фильме режиссера Абеля Феррары, известного по фильмам «Похитители тел», «Живьем во Франции» и «Плохой лейтенант». Он сыграет католического святого падре Пио, сообщил Variety.

В разговоре с изданием Феррара рассказал, что задумал снять кино о юности итальянского монаха, известного также как Пио из Пьетрельчины. В нем, помимо ЛаБафа, примет участие близкий друг режиссера, актер Уиллем Дефо.

«Мы снимаем фильм о падре Пио, он монах из Апулии. Действие происходит в Италии сразу после Первой мировой войны. Сейчас он святой, у него были стигматы. Он также жил посреди очень политически тяжелого периода в мировой истории», — заявил Феррара.

Кинематографист отметил, что съемки картины пройдут на натуре в Апулии. Они начнутся в конце октября 2021 года. По словам Феррары, он довольно долго работал над новым фильмом и считает его чем‑то «большим», чем другие его последние проекты.

Байопик станет первой киноработой для ЛаБафа после скандала с обвинениями в насилии, разгоревшегося в конце прошлого года. Тогда певица FKA Twigs заявила, что актер применял к ней сексуальное насилие и избивал ее.

После этого ЛаБаф признался, что страдает от алкоголизма и посттравматического стрессового расстройства. Он пообещал пройти лечение в клинике. Также артист принял решение сделать перерыв в своей кинокарьере.

Падре Пио — монах ордена капуцинов, родившийся в 1887 году и канонизированный в 2002 году. С 1916 года он жил в деревне Сан-Джованни-Ротондо в небольшом монастыре. В 1918 году на его теле образовались стигматы — раны в местах расположения ран распятого Христа. Они сохранились вплоть до смерти священника в 1968 году. Сперва Ватикан относился к падре Пио скептически, однако позднее признал его чудесные деяния и сверхъестественное происхождение стигматов.

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