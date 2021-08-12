Бейли Прадо обвинила китайский ретейлер Shein в плагиате более 40 ее дизайнов

Независимый американский дизайнер трикотажной одежды Бейли Прадо обвинила крупный китайский фаст-фешен-бренд Shein в плагиате. Девушка рассказала об этом журналу Dazed и опубликовала серию постов в инстаграме, к которым прикрепила фото в качестве доказательства. По словам Прадо, ретейлер скопировал 45 созданных ею предметов гардероба. В их числе топы-бандо, костюмы, шорты, платья и юбки. Внешне модели отличаются только цветом и материалом — дизайнер вручную вяжет крючком свою одежду, а бренд шьет массово из дешевых тканей.

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«Почему Shein продает мою одежду миллионам покупателей, которые не догадываются о моем существовании?» — возмутилась Бейли Прадо. На сайте дизайнера вещи продаются за 95–300 долларов (7000–22 000 рублей). Shein выставил большинство из них менее чем за 20 долларов (1400 рублей). «На самом деле, я узнала об этом, потому что одна из моих подписчиц прислала мне скриншот с дизайном, который, как она заметила, был моим. Она отправила мне ссылку на их новейшие продукты, и, пока я просматривала их, начала понимать, что это целая коллекция, прямо копирующая мои изделия», — объясняет Прадо.

Девушка отмечает, что ожидала увидеть только один из своих дизайнов, но в итоге узнала буквально каждую деталь, которую придумывала самостоятельно. «Я была просто в шоке», — добавила она. Бейли Прадо живет в Калифорнии. Свой лейбл Bailey Prado она запустила в 2019 году, после того как научилась вязать крючком в Лондоне. «Было много проб и ошибок, когда я училась делать силуэты, подбирать детали для разных типов телосложения, — сказала она, добавив, что в общей сложности потратила на создание коллекции несколько лет. — Это невозможно сделать за несколько часов, на самом деле, это целый год практики — ошибок и обучения».

Так много моих дизайнов возникло из‑за ошибок, которые в итоге я полюбила. Из‑за этого было еще труднее наблюдать за их копированием — они лишали личной связи с дизайном.

Почти сразу публикации поста в инстаграме в комментариях появились сотни поддерживающих пользователей. Подписчики Прадо согласны с тем, что Shein скопировал дизайны, и рассказывают подобные истории про другие бренды.

«Они буквально скопировали это»



«Мне очень жаль, что с вами это произошло. Я знаю, что вы много работали над собственным продуктом, собственным дизайном, и все это — вручную»



«45!!! Я не могу в это поверить» 1 из 2 «Продолжай бороться! Мы в вместе с тобой! Удачи» 2 из 2

Одна из подписчиц Прадо заявила, что работает в сфере моды и часто сталкивается с подобными проблемами. Как правило, массовые магазины (такие как Zara) копируют вещи крупных люксовых брендов (например, Gucci, Versace и Prada), однако спрос на дорогой продукт не уменьшается: люди знают, что дешевыми могут быть только подделки. «Но красть дизайны у мелких дизайнеров — это неправильно, поскольку у них небольшой бизнес, ничего не производится массово, каждый предмет сам по себе является искусством, поскольку он сделан вручную, и на его изготовление ушло время», — пишет она.

«Конечно, мне бы хотелось добиться справедливости или компенсации, но мне достаточно рассказать людям о последствиях фаст-фешена и привлечь внимание к тому, что происходит с мелкими брендами».