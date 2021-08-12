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Бейли Прадо обвинила китайский ретейлер Shein в плагиате более 40 ее дизайнов

Виктория Шанина
Сегодня в 21:57

Независимый американский дизайнер трикотажной одежды Бейли Прадо обвинила крупный китайский фаст-фешен-бренд Shein в плагиате. Девушка рассказала об этом журналу Dazed и опубликовала серию постов в инстаграме, к которым прикрепила фото в качестве доказательства.

По словам Прадо, ретейлер скопировал 45 созданных ею предметов гардероба. В их числе топы-бандо, костюмы, шорты, платья и юбки. Внешне модели отличаются только цветом и материалом — дизайнер вручную вяжет крючком свою одежду, а бренд шьет массово из дешевых тканей.

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«Почему Shein продает мою одежду миллионам покупателей, которые не догадываются о моем существовании?» — возмутилась Бейли Прадо.

На сайте дизайнера вещи продаются за 95–300 долларов (7000–22 000 рублей). Shein выставил большинство из них менее чем за 20 долларов (1400 рублей).

«На самом деле, я узнала об этом, потому что одна из моих подписчиц прислала мне скриншот с дизайном, который, как она заметила, был моим. Она отправила мне ссылку на их новейшие продукты, и, пока я просматривала их, начала понимать, что это целая коллекция, прямо копирующая мои изделия», — объясняет Прадо.

Девушка отмечает, что ожидала увидеть только один из своих дизайнов, но в итоге узнала буквально каждую деталь, которую придумывала самостоятельно. «Я была просто в шоке», — добавила она.

Бейли Прадо живет в Калифорнии. Свой лейбл Bailey Prado она запустила в 2019 году, после того как научилась вязать крючком в Лондоне.

«Было много проб и ошибок, когда я училась делать силуэты, подбирать детали для разных типов телосложения, — сказала она, добавив, что в общей сложности потратила на создание коллекции несколько лет. — Это невозможно сделать за несколько часов, на самом деле, это целый год практики — ошибок и обучения».

Так много моих дизайнов возникло из‑за ошибок, которые в итоге я полюбила. Из‑за этого было еще труднее наблюдать за их копированием — они лишали личной связи с дизайном.

Почти сразу публикации поста в инстаграме в комментариях появились сотни поддерживающих пользователей. Подписчики Прадо согласны с тем, что Shein скопировал дизайны, и рассказывают подобные истории про другие бренды.

«Они буквально скопировали это»

«Мне очень жаль, что с вами это произошло. Я знаю, что вы много работали над собственным продуктом, собственным дизайном, и все это — вручную»

«45!!! Я не могу в это поверить»

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«Продолжай бороться! Мы в вместе с тобой! Удачи»

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Одна из подписчиц Прадо заявила, что работает в сфере моды и часто сталкивается с подобными проблемами. Как правило, массовые магазины (такие как Zara) копируют вещи крупных люксовых брендов (например, Gucci, Versace и Prada), однако спрос на дорогой продукт не уменьшается: люди знают, что дешевыми могут быть только подделки.

«Но красть дизайны у мелких дизайнеров — это неправильно, поскольку у них небольшой бизнес, ничего не производится массово, каждый предмет сам по себе является искусством, поскольку он сделан вручную, и на его изготовление ушло время», — пишет она.

«Конечно, мне бы хотелось добиться справедливости или компенсации, но мне достаточно рассказать людям о последствиях фаст-фешена и привлечь внимание к тому, что происходит с мелкими брендами».

Другие мелкие бренды начали репостить публикацию Прадо. Большинство из них пишет, что «именно поэтому боятся публиковать свои идеи или проекты».

Сейчас Бейли Прадо надеется, что эта история не повлияет на ее будущие проекты. Она осознает все риски и, естественно, не хочет сталкиваться с плагиатом вновь, однако не перестанет делиться своим творчеством.

«Если у меня по-прежнему будут красть мои проекты, я надеюсь, у меня будет достаточно поддержки, чтобы мы как потребители могли сопротивляться, не позволяя компаниям быстрой моды заставлять дизайнеров бояться показывать свое искусство. Эта история затронула меня лично, но я собираюсь выйти из этой ситуации так, чтобы стать лучшим дизайнером и бизнес-леди», — заключила девушка.

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