Ремейк фильма «Один дома» выйдет на Disney+ в ноябре 2021 года

Фильм будет называться «Howe Sweet Home Alone» («Один дома: дом, милый дом»). Его поставил режиссер Дэн Мейзер , известный по комедиям «Дедушка легкого поведения» и «Даю год». Главные роли в картине исполнили Элли Кемпер, Роб Дилейни и Арчи Йейтс.

Ремейк расскажет об озорном и находчивом мальчике по имени Макс Мерсер (его сыграет Йейтс), которого родители забыли дома, уехав на каникулы в Японию. Он, как и персонаж Маколея Калкина из оригинального фильма, должен будет защитить дом от грабителей.

Последними в фильме будут уже не двое неудачливых друзей-бандитов, как это было в картине 1990 года, а семейная пара. Кто именно сыграет преступников в новом проекте, не уточняется. В комедии снимутся Тим Симонс, Элли Маки, Эшлин Би, Кенан Томпсон, Пит Холмс и другие.

Сценарий ремейка написали Мики Дей и Стритер Сейделл на основе старой истории, придуманной Джоном Хьюзом. Продюсерами выступили Хатч Паркер, Дэн Уилсон и Иеремия Сэмюэлс.