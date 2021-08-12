Ремейк фильма «Один дома» выйдет на Disney+ в ноябре 2021 года

Стриминговый сервис Disney+ раскрыл дату выхода ремейка культовой рождественской ленты 1990-х «Один дома». Она появится на платформе 12 ноября, сообщил Deadline.
Фильм будет называться «Howe Sweet Home Alone» («Один дома: дом, милый дом»). Его поставил режиссер Дэн Мейзер, известный по комедиям «Дедушка легкого поведения» и «Даю год». Главные роли в картине исполнили Элли Кемпер, Роб Дилейни и Арчи Йейтс.
Ремейк расскажет об озорном и находчивом мальчике по имени Макс Мерсер (его сыграет Йейтс), которого родители забыли дома, уехав на каникулы в Японию. Он, как и персонаж Маколея Калкина из оригинального фильма, должен будет защитить дом от грабителей.
Последними в фильме будут уже не двое неудачливых друзей-бандитов, как это было в картине 1990 года, а семейная пара. Кто именно сыграет преступников в новом проекте, не уточняется. В комедии снимутся Тим Симонс, Элли Маки, Эшлин Би, Кенан Томпсон, Пит Холмс и другие.
Сценарий ремейка написали Мики Дей и Стритер Сейделл на основе старой истории, придуманной Джоном Хьюзом. Продюсерами выступили Хатч Паркер, Дэн Уилсон и Иеремия Сэмюэлс.