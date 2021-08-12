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Дело о разливе нефти у Новороссийска переквалифицировали на более тяжкое. В консорциуме КТК обыски

Семён Гудошников
Сегодня в 18:54

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело о разливе нефти в Черное море на более тяжкое. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК Елену Марковскую.

Изначально дело завели по части 1 статьи 252 УК («Загрязнение морской среды»), но теперь переквалифицировали на вторую часть той же статьи — «Загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде».

В отличие от первой, вторая часть предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

В Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) обыски. Следователи допрашивают сотрудников предприятия, в том числе принимавших участие в ликвидации разлива и инспектировавших выносное погрузочное устройство (его поломка и вызвала выброс нефти).

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что утечка не опасна для отдыхающих. «Мы совершили облет на вертолете Черноморской акватории в районе Абрау-Дюрсо, Анапы и Новороссийска. Мы не увидели нефтяных пятен в морской акватории», — сказал он «Интерфаксу».

По утверждениям губернатора, никакой угрозы нет и морской флоре и фауне, а «курортный сезон сорван не будет».

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий танкер Minerva с погрузочного устройства Каспийского трубопроводного консорциума произошел выброс нефти. На предприятии 9 августа заявили, что площадь разлива составила около 200 кв.м, а объем — порядка 12 куб. м.

В Институте космических исследований РАН изучили спутниковый снимок от вечера 8 августа и установили, что площадь пятна больше в 400 тыс. раз — 80 кв.км (это как площадь Новороссийска, рядом с которым и произошел инцидент).

По сообщениям трубопроводного консорциума, причиной инцидента стало разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора на выносном причальном устройстве. Компания уверяла, что к вечеру 7 августа разлив нефти был локализован, а его ликвидация завершена.

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