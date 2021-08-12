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Instagram удалил постер фильма Педро Альмодовара с изображением соска. А затем извинился

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:00

Социальная сеть Instagram извинилась перед режиссером Педро Альмодоваром за то, что удалила постер его нового фильма — драмы «Параллельные матери». Об этом сообщило информагентство Associated Press.

Дело в том, что на постере картины изображен сосок с капелькой молока. По правилам платформы, в Instagram не могут размещаться фотографии обнаженной женской груди. Однако для промоматериалов ленты Альмодовара решили сделать исключение.

«Мы делаем исключения, разрешающие демонстрацию наготы в определенных обстоятельствах, в том числе при наличии четкого художественного контекста. Поэтому мы восстановили посты с постером фильма Альмодовара», — заявили в компании.

Испанский дизайнер Хавьер Хаэн, разработавший плакат к картине, признался, что у него были сомнения относительно того, позволят ли соцсети публиковать его работу или нет. Но концепцию изображения поддержал Альмодовар.

«Он сказал мне, что снимал фильмы с плакатами всю свою жизнь, задолго до Instagram, и что будет продолжать делать это и после Instagram», — вспомнил Хаэн.

Дизайнер также раскритиковал правила соцсети, касающиеся фото обнаженных тел: «Такая компания, как Instagram, говорит мне, что моя работа опасна, что люди не должны видеть ее, что она порнографическая. Скольким людям они говорят, что их тело плохое, что оно опасно?»

Хаэг не первый художник, который не согласен с работой алгоритмов Instagram и Facebook. Платформы неоднократно удаляли не только новые арт-работы, но и даже классические шедевры — и все из‑за запрета на изображения ягодиц или женской груди.

«Афиша Daily» составила тест о запретном искусстве эпохи соцсетей. Из него, в частности, можно узнать о том, как спорные правила платформ привели к появлению таких художественных проектов, как Genderless Nipples.

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