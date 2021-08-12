19 августа в рамках поп-ап-проекта Jameson Yard x Strelka Bar пройдет концерт нового проекта Mancave. Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

Проект зародился летом 2020 года на фоне самых жестких карантинных ограничений из‑за COVID-19. Тогда в доме Матвея Аверина (Lovvlover) недалеко от Финского залива собралась компания музыкантов для записи нового альбома электронщика Kito Jempere.

«Однако в процессе стало понятно, что получается другая музыка — с другим вайбом, другим звуком и даже другим составом, ведь там же волею судеб оказались Даниил Брод (Pompeya), Гриша Нелюбин (Odopt), барабанщик Руслан Гаджимурадов и другие музыканты. На первые роли в проекте вышел Леонид Липелис, а само приключение получило название Mancave», — рассказали в пресс-службе.

Вместе музыканты записали 12 треков, которые будут представлены на предстоящем концерте.

Начало мероприятия в 21.00. Купить билеты на него можно как заранее (1000 р.), так и на входе (1500 р.).