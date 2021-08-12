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«Титаник-2» и «Выгульщик собак» с Рэдклиффом: американка собрала фейковые фильмы из реальных картин

Виктория Шанина
Сегодня в 18:13

Американский дизайнер Линн Фишер запустила сайт-пародию на стриминг Netflix. Она назвала фейковый сервис Nestflix и добавила в код домена слово fun («шутка»), чтобы все знали, что она просто веселится.

Nestflix помогает пользователям найти подходящий фильм или сериал, который никогда не существовал в реальности, но появлялся в некоторых эпизодах кинокартин. В библиотеке платформы более 400 вымышленных лент.

Например, в «Гриффинах» есть сиквел «Титаника», а Кевин из «Один дома» смотрел неких «Ангелов с грязными душами». В отличие от оригинального сайта пользоваться творением Фишер можно бесплатно.

Nestflix, как и оригинал, собирает фильмы по жанрам, а при выборе определенных картин предлагает юзеру открыть похожие. Посмотреть картины не получится, но ознакомиться с синопсисом — вполне.

Пять лучших кинолент на Nestflix по версии «Афиши Daily»:

«Операция „Динамит“»

Из фильма «Однажды в Голливуде»

Вестерн «Операция „Динамит“» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. По сюжету вымышленный актер Рик Далтон играет секретного агента с кодовым именем Спагетти.

«Выгульщик собак»

Из фильма «Девушка без комплексов»

Черно-белая драма об актере, который выгуливает собак с чипом в плече. В главных ролях — Дэниел Рэдклифф и Мариса Томей.

Цитата: «Я беру их на поводок и выгуливаю».

«Ангелы с грязными душами»

Из фильма «Один дома»

Гангстерский боевик «Ангелы с грязными душами» — про город, в котором рекордно выросла преступность. Гангстер-новичок Снейкс решает связаться с печально известным боссом мафии Джонни.

Цитата: «Оставь сдачу себе, грязное животное».

«Русский роман»

Из фильма «Артист»

Главный герой «Русского романа» — секретный разведчик, который был схвачен русскими. У него рождается смелый план побега, но насколько он окажется удачным — это вопрос.

Цитата: «Я не буду говорить! Я не скажу ни слова!»

«Уровень угрозы — полночь»

Из 7-го сезона сериала «Офис»

Шпионский триллер про агента Майкла Скарна, который пытается предотвратить бомбардировку хоккейного матча с участием всех звезд НХЛ.

По словам Линн Фишер, сайт с «фильмами из фильмов» будет обновляться — она получила много новых идей от подписчиков. В ближайшее время также будет опубликован список картин, которые точно не появятся на Nestflix.

Юзеры твиттера остались довольны задумкой и качественно проделанной работой Фишер.

Попадаются и хейтеры, но они недовольны только потому, что на Nestflix нет их любимого «фильма из фильма».

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