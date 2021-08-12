В Москве участницу Pussy Riot Риту Флорес задержали на выходе из спецприемника, где она провела 15 суток административного ареста. Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Захватова.

Причин задержания полицейские не уточнили. Акционистку отвезли в ОВД «Тверской».

21 июля Флорес задержали на выходе из ее дома, заявив, что она похожа не женщину из поступившей ориентировки. На следующий день ее арестовали на 15 суток, признав виновной в неповиновении полицейским.

С начала июня в Москве по два административных ареста подряд получили участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья — режиссер Анна Кузьминых и фотограф Дмитрий Воронцов. Никульшина, Софеев и Кузьминых, освободившись после второго ареста, покинули Россию.