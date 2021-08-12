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Суд приговорил звезду K-pop Сынни к трем годам по делу о сутенерстве

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:17

Военный суд в Южной Корее приговорил экс-участника K-pop-группы Big Bang Сынни к трем годам лишения свободы за посредничество в организации проституции и участие в незаконных азартных играх, сообщает Associated Press. Кроме того, его обязали выплатить около 1 млн долларов в качестве компенсации.

В начале 2019 года Сынни (настоящее имя Ли Сын Хен) заподозрили в сутенерстве, краже средств сеульского клуба «Пылающее солнце», в котором тот работал пиар-директором, а также в игре в казино за границей, что запрещено южнокорейским законом.

После обвинений компания YG Entertainment, с которой у Сынни был заключен музыкальный контракт, расторгла с ним договор о сотрудничестве, а сам певец заявил об уходе из индустрии.

С начала 2020 года Сынни был в армии, поэтому его дело рассматривал военный суд. Приговор о лишении свободы ему вынесли за несколько месяцев до окончания службы.

Ли Сын Хен — певец, актер, танцор и предприниматель. В середине 2000-х годов он стал самым молодым участником коллектива Big Bang, который считался одним из наиболее успешно продаваемых бойз-бендов в мире.

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