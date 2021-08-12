На бульваре в Мурино убрали плитку, чтобы возвести фуд-молл. Жители сами уложили ее на место

Застройщик «Рента Инвест» разобрал плитку на бульваре Менделеева, по которому жители петербургского Мурино гуляют и добираются до метро. На этом месте хотят построить фуд-молл — прямо на пешеходной аллее. Местные жители против такой идеи — они собственноручно уложили разобранную плитку обратно.

Как пишет «Бумага», участок бульвара перегородили забором утром 11 августа. Несколько рабочих в желтых жилетах демонтировали тротуарную плитку под присмотром охранников. Рядом с ними собрались десятки местных жителей — они скандировали «Позор!», требуя остановить работы.

Когда рабочие исчезли, жители снесли заборы и развернули строительную бытовку, чтобы она не мешала проходу по бульвару. К концу дня плитка лежала на месте.