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На бульваре в Мурино убрали плитку, чтобы возвести фуд-молл. Жители сами уложили ее на место

Семён Гудошников
Сегодня в 16:40

Застройщик «Рента Инвест» разобрал плитку на бульваре Менделеева, по которому жители петербургского Мурино гуляют и добираются до метро. На этом месте хотят построить фуд-молл — прямо на пешеходной аллее. Местные жители против такой идеи — они собственноручно уложили разобранную плитку обратно.

Как пишет «Бумага», участок бульвара перегородили забором утром 11 августа. Несколько рабочих в желтых жилетах демонтировали тротуарную плитку под присмотром охранников. Рядом с ними собрались десятки местных жителей — они скандировали «Позор!», требуя остановить работы.

Когда рабочие исчезли, жители снесли заборы и развернули строительную бытовку, чтобы она не мешала проходу по бульвару. К концу дня плитка лежала на месте.

«Рента Инвест» анонсировала строительство ресторанного молла на бульваре в декабре прошлого года. В январе этого компания попыталась начать строительство, но местные активисты выступили против. Они провели несколько митингов на территории будущего молла и собрали более 500 подписей под обращением в адрес губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Жителей поддержал муринский Совет депутатов, который запретил строительство на участке. Власти Ленобласти заявили, что перевели эту территорию в генплане в рекреационную зону. Однако застройщик уверяет, что оспорил эти решения властей в суде — выиграл как само дело, так и апелляцию. По утверждениям «Рента Инвест», сейчас ничего не препятствует строительству. Администрация Ленобласти продолжает называть работы несогласованными.

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