Японской олимпийской чемпионке выдадут новую медаль после того, как первую укусил мэр Нагои

4 августа на мероприятии, посвященном победе 20-летней спортсменки, вернувшейся в родную Нагою, мэр города Такаси Квамура снял с себя маску, надел золотую медаль и укусил ее. Журналисты сообщают, что в адрес Гото он отпустил шутку сексуального характера, спросив у нее: «Вам запрещено иметь романтические отношения?»

После этого в адрес чиновника посыпались обвинения в нарушении антиковидных правил (по иронии в момент инцидента он стоял на фоне плаката с ними) и сексуальных домогательствах. В японском твиттере в топ вышел хештег, который переводится как «микробная медаль». В администрацию Нагои поступило более 7000 жалоб на поведение градоначальника.

Возмутился поступком Кавамуры даже главный спонсор японской олимпийской команды — автогигант Toyota. Его представители назвали поведение чиновника «неуместным» и «достойным сожаления».

Мэр Нагои уже извинился за свой поступок и выразил желание возместить деньги за новую медаль. В ответ на обвинения в харассменте он заявил, что зашел слишком далеко в своих высказываниях, и сожалеет, что заставил спортсменку чувствовать себя неловко. Кавамура пояснил, что, когда спрашивает у молодых людей, есть ли у них парень или девушка, это позволяет им расслабиться и говорить более открыто.

Это далеко не первый репутационный скандал, в который японские чиновники попадают в связи с Олимпийскими играми. Сперва глава оргкомитета Игр подал в отставку после сексистских высказываний, затем автор музыки к церемонии открытия лишился своего поста из‑за интервью 1994 года, где он признался, что школьником издевался над сверстниками с ограниченными возможностями. За день до старта Олимпиады был уволен режиссер шоу-программы открытия Игр — из‑за шутки про холокост, которую он произнес в 1998 году.