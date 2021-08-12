«Союзмультфильм» выпустит парфюм в честь 55-летия Чебурашки

20 августа студия «Союзмультфильм» презентует аромат в честь 55-летия создания Чебурашки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Союзмультпарка».

В этот день в парк привезут тонну апельсинов, в коробке с которыми, согласно произведению Эдуарда Успенского, был найден культовый персонаж. А в мультимедийном центре покажут оригинальную куклу, которая снималась в классической ленте.

Чебурашка впервые появился в 1966 году в книге Эдуарда Успенского «Крокодил Гена и его друзья». Особую популярность персонаж приобрел после выхода мультфильма Романа Качанова «Крокодил Гена».

В июне «Союзмультфильм» вместе с российским парфюмерным брендом Biblioteka Aromatov выпустил коллекцию парфюма по мотивам советских мультфильмов. В ней «Чебурашка» пахнет душистыми апельсинами, «Малыш и Карлсон» — плюшками и малиновым вареньем, «Простоквашино» — утренней росой, «Ежик в тумане» — густым туманом, «Львенок и черепаха» — ароматом летнего дня.