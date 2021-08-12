Среди москвичей, проголосовавших на выборах онлайн, разыграют 20 квартир и 100 автомобилей

В Москве разыграют 20 квартир и 100 автомобилей среди участников онлайн-голосования на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента столичной торгово-промышленной компании (МТПП) Владимира Мохте.

Розыгрыш призов будет проходить ежедневно с 18 до 20 сентября. Жители столицы смогут выиграть по 10, 25, 50 и 100 тыс. баллов, которые можно будет обменять на покупки у партнеров акции.

К акции присоединилось более 70 компаний, включая магазины «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также аптеки и рестораны. Мохте призвал горожан голосовать именно онлайн, потому что это удобно и безопасно.

Поучаствовать в розыгрыше смогут совершеннолетние граждане России, зарегистрированные в Москве. Для этого потребуется учетная запись на сайте mos.ru., на котором можно подать заявление на онлайн-голосование до 23.59 13 сентября.

Впервые программу «Миллион призов» запустили перед общероссийским голосованием по поправкам к Конституции РФ в 2020 году. Тогда более 2 млн москвичей получили сертификаты в супермаркеты, рестораны, кинотеатры и музеи столицы.

В этом году в единый день голосования 19 сентября состоятся довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. С 17 по 19 сентября пройдет голосование на выборах в Государственную думу.