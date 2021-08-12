Аудиогиды расскажут интересные факты о спальных районах Москвы

Delivery Club и москвовед Александр Усольцев запустили проект «За Садовым» — это аудиогиды по пяти спальным районам столицы: Бабушкинскому, Строгино, Крылатскому, Люблино и Тушино. Гиды выполнены в виде подкастов с готовыми маршрутами прогулок, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе сервиса доставки.

Найти интересующий маршрут, скачать карту и включить подкаст можно на сайте проекта. Каждая прогулка займет от двух до трех часов. Аудиогиды расскажут любопытные факты о районах. Например, что Крылатское однажды посещала Маргарет Тэтчер, а Люблино было излюбленным местом московского бомонда начала XIX века.

Во время прогулок пользователям предложат перекусить в одном из мест по пути, взяв там еду навынос. Отправиться в тур по спальникам можно в любое время и посетить их хоть все зараз.

Наедине со смартфоном можно не только пойти на экскурсию, но и послушать спектакль или поучаствовать в квесте. К примеру, «Мобильный художественный театр» Михаила Зыгаря разрабатывает аудиоспектакли, которые нужно слушать, следуя по определенному маршруту. Недавно проект вместе с «Яндекс.Музыкой» запустил аудиоквесты в парках Москвы.