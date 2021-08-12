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«Яндекс.Карты» Опухлики, Глубокие Лужи и Шуточкино: «Яндекс.Карты» изучили названия российских населенных пунктов
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Опухлики, Глубокие Лужи и Шуточкино: «Яндекс.Карты» изучили названия российских населенных пунктов

Семён Гудошников
Сегодня в 11:55

Аналитики «Яндекс.Карт» изучили вместе с лингвистами российские ойконимы (названия населенных пунктов). Они нашли самые распространенные, самые редкие, самые длинные и просто необычные. А еще опубликовали датасет — с нынешними и прошлыми названиями населенных пунктов, их расположением и численностью населения. Он доступен всем и пригодится в научных работах.

Самым распространенный ойконим в России — Александровка, их 333 штуки. Следом идут Ивановка (280) и Михайловка (272). Примерно 65 тыс. названий встречаются на карте лишь раз, к примеру, Опухлики, Пролей-Каша, Мутный Материк или Шуточкино.

Самое длинное название без пробелов у села Кременчуг-Константиновское (26 букв). Без пробелов и дефисов — у села Верхненовокутлумбетьево (23), которое чуть опередило соседнее Нижненовокутлумбетьево (22).

Самые короткие названия — из двух букв — у 27-ми населенных пунктов. Некоторые из них встречаются несколько раз, наиболее распространенные — Ям и Яр (по 11).

На карте России есть ойконимы на любую букву алфавита, кроме ь и ъ. Больше всего — на к, с и п, меньше всего — на й, всего семь, причем пять из них принадлежат населенным пунктам в Марий Эл и начинаются на йошкар, что с марийского переводится как красный.

Занимаясь исследованием, специалисты «Яндекс.Карт» стали замечать необычные пары ойконимов и предложили составить между ними маршруты. Среди примеров: Упыри — Кикиморки, Адово — Новый Рай, Мыслятино — Философов Завод, Веселуха — Игрищи, Большие Коты — Малые Котяки.

Всего на «Яндекс.Картах» отмечено около 160 тыс. населенных пунктов в России. В основном это деревни (57%), села (19%) и сельские поселки (17%). Города и поселки городского типа составляют всего 1,5% от общего числа, хотя в них проживает три четверти всего населения России. Подробнее ознакомиться с исследованием «Яндекс.Карт» можно здесь.

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