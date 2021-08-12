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В России выявили рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки — 808

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:43

В России за последние сутки выявили 21 932 случая COVID-19, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 361 заражение больше, чем вчера.

Суточный прирост в Москве увеличился с 2076 до 2294 человек. Следом идут Петербург, Московская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край, Воронежская область и Красноярский край.

За последние сутки в России от ковида умерли 808 человек — это новый антирекорд. Ранее в стране четыре раза достигался максимум суточной смертности (799 человек), в последний раз — 11 августа. За все время с начала пандемии от COVID-19 скончалось 168 049 пациентов.

За сутки выздоровели 20 195 человек, за весь период — 5 828 972. Общее число зарегистрированных в стране случаев болезни увеличилось до 6 534 791.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 203,2 млн. Россия находится на четвертом месте по числу заражений. На первом — США (35,8 млн), на втором — Индия (32 млн), на третьем — Бразилия (20,1 млн).

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