Невзорова ударил православный активист, обвинив его в оскорблении чувств верующих

Мужчина подошел к Невзорову и со словами «хватит веру порочить православную» дал пощечину. Нападавшего немедленно задержали, он был без оружия.

Православный активист ударил по лицу журналиста и ведущего Александра Невзорова . Это произошло на автограф-сессии после очередного эфира программы «Невзоровские среды» в Петербурге, передает телеканал «360».

Ведущий назвал активиста простым религиозным фанатиком и заявил, что не имеет к нему претензий. Невзоров попросил его отпустить и не собирается писать заявлений в полицию.

«Там очень много было народу, все стояли в очереди на подпись книги и фотографирование. Он тоже записался. Ну, бывает, черт возьми. Дело житейское», — передает слова журналиста «360».

После инцидента между Невзоровым и православным активистом состоялся разговор. Журналист выразил надежду, что со временем нападавший «научится оформлять свои представления чуть более цивилизовано».

«Так нельзя. Взрослый логичный дядька — ну зачем святое трогать? Вы из‑за двух-трех попов оскорбляете все святое, все церковное», — заявил нападавший. В ответ Невзоров сказал, что православные сами оскорбляются. «Вы знаете, что вам за любую обиду, которую причиняют вам в вашей вере, полагается огромная награда от вашего же бога», — отметил он.