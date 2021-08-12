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На Камчатке утонул вертолет с туристами. Восемь человек пропали без вести

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:28

На Камчатке в Кроноцком заповеднике потерпел крушение вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро». Об этом сообщает ТАСС.

На борту находилось три члена экипажа и 13 туристов, в том числе из Москвы и Петербурга. Обломки вертолета ушли под воду, двум членам экипажа и шести пассажирам удалось выплыть на поверхность. Их спасли сотрудники заповедника.

«Как рассказали люди, находившиеся в момент крушения в вертолете, он начал тонуть носом вниз, а от удара о воду открылись задние створки воздушного судна», — сказали в пресс-службе Кроноцкого заповедника.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Камчатского края Марина Волкова заявила, что состояние выживших не вызывает опасений.

Коммерческий директор «Витязь-Аэро» Дмитрий Черных сообщил, что оставшиеся восемь человек пока не найдены. К их поиску привлекли 45 человек из МЧС и восемь единиц техники. По словам губернатора края Владимира Солодова, к операции подключились военные.

Для родственников, находившихся на борту туристов, открыта горячая линия — 8 (4152) 30-10-99. Там можно узнать о ходе поисково-спасательных работ и получить психологическую помощь.

Одной из основных версий случившегося стал отказ двигателя и ошибка пилотирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц»). Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

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