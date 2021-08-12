Япония смягчит карантинные меры для приезжающих из Москвы

Власти Японии с 14 августа смягчат карантинные требования для прибывающих в страну из Москвы. Об этом сообщается на сайте японского МИД.

Срок карантина останется прежним — 14 дней. Однако теперь приезжающим нужно находиться в специализированном учреждении не шесть дней после пересечения границы, а три. Оставшиеся дни при отрицательном ПЦР-тесте можно провести в другом месте.

Соответствующие меры касаются приезжающих из Амурской, Волгоградской, Орловской областей, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. В список стран с обязательным трехдневным карантином добавлены Израиль, Франция, Мальта, Ливан, Великобритания, Малайзия, Пакистан и другие.

В конце декабря 2020 года власти Японии запретили въезд гражданам всех стран из‑за обнаружения нового штамма COVID-19. Ограничения не касались японцев и приезжающих с долгосрочными визами.