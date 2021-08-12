Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет на Amazon Prime Video 15 октября

Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», снятый по мотивам одноименного популярного слэшера 1990-х годов, выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video уже этой осенью. Премьера запланирована на 15 октября, сообщил Collider.

Шоу, как и оригинальную картину, поставили по роману Лоис Дункан. Его сценарий написала Сара Гудман. Сериал расскажет о группе подростков, которые после выпускного вечера в школе случайно стали виновниками смерти человека и скрыли свое преступление.

Спустя год за молодыми людьми начинает охоту неизвестный серийный убийца. Он знает о самой большой тайне юношей и девушек — и стремится раскрыть ее и отомстить. Первые четыре эпизода слэшера появятся 15 октября, остальные будут выходить по пятницам вплоть до 12 ноября.