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Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет на Amazon Prime Video 15 октября 3:24
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Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» выйдет на Amazon Prime Video 15 октября

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:24

Сериал «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», снятый по мотивам одноименного популярного слэшера 1990-х годов, выйдет на стриминговом сервисе Amazon Prime Video уже этой осенью. Премьера запланирована на 15 октября, сообщил Collider.

Шоу, как и оригинальную картину, поставили по роману Лоис Дункан. Его сценарий написала Сара Гудман. Сериал расскажет о группе подростков, которые после выпускного вечера в школе случайно стали виновниками смерти человека и скрыли свое преступление.

Спустя год за молодыми людьми начинает охоту неизвестный серийный убийца. Он знает о самой большой тайне юношей и девушек — и стремится раскрыть ее и отомстить. Первые четыре эпизода слэшера появятся 15 октября, остальные будут выходить по пятницам вплоть до 12 ноября.

В сериале снялись Мэдисон Айсман, Брианна Тью, Иезекиль Гудман, Эшли Мур, Себастьян Аморузо, Фиона Рене, Кэсси Бек, Брук Блум и Билл Хек. Продюсерами стали Гудман, Нил Х. Мориц, Павун Шетти, Джеймс Ван, Майкл Клир, Роб Хакетт, Эрик Фейг, Питер Губер, Шей Хатте и Крейг Уильям Макнилл.

Культовый слэшер с тем же названием вышел в 1997 году. Его снял Джим Гиллеспи. Главные роли в фильме исполнили Сара Мишель Геллар, Райан Филлипп, Дженнифер Лав Хьюитт и Фредди Принц-младший. Последний двое появились спустя год в сиквеле Дэнни Кэннона.

Сильвен Уайт выпустил в 2006 году также третью часть франшизы под названием «Я всегда буду знать, что вы сделали прошлым летом», однако она не добилась такого успеха, как предыдущие две картины.

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