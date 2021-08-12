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Украинский студент доказал, что алгоритмы Twitter обрезают темнокожих людей на фото

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:04

Украинский студент Богдан Кулыныч, обучающийся в аспирантуре швейцарского университета EPFL, доказал, что алгоритмы Twitter предвзяты по отношению к темнокожим людям на фотографиях. Об этом сообщила The Guardian.

Молодой человек обнаружил, что программа чаще фокусируется на лицах стройных людей со светлой кожей. Изображения темнокожих женщин и мужчин вовсе могут быть обрезаны, как отмечали ранее пользователи соцсети.

В 2020 году Twitter пообещал премию в 3,5 тыс. долларов тому, кто сможет доказать несовершенство алгоритмов. Именно ее и присудили Кулынычу. Студент отметил, что испытывает смешанные чувства от своего успеха.

«Алгоритмический вред — это не просто баги. Крайне важно, что многие вредные технологии таковы не из‑за случайностей, непреднамеренных ошибок, а скорее по замыслу. Это происходит от желания максимизировать вовлеченность (людей) и, в целом, прибыль», — сказал Кулыныч.

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