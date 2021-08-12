Netflix показал трейлер финального сезона «Люцифера»

Сезон расскажет о том, как главный герой столкнется с необходимостью стать Богом и занять трон своего отца. Пока Люцифер будет готовиться к своей новой роли, на его пути появятся неожиданные враги и непростая задача по спасению мира от конца света.

Последний сезон сериала будет состоять из десяти серий — на шесть меньше, чем предыдущщий. В нем появятся Том Эллис (он исполняет центральную роль), Лорен Джерман, Кевин Алехандро, Дэвид Вудсайд и Лесли-Энн Брандт.

Шоу снято по одноименной серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. Первые три сезона шоу выходили на Fox, после чего телеканал решил закрыть проект. Сериал выкупил Netflix, после чего у «Люцифера» появился четвертый, а затем и пятый сезоны.