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Ученые: человеческая деятельность привела к вымиранию не менее 469 видов птиц

Юлия Онодэра
Вчера в 23:21

Человеческая деятельность за последние 50 тыс. лет привела к вымиранию по меньшей мере 469 видов птиц. Об этом сообщили ученые из Тель-Авивского университета и Института Вейцмана.

Они выяснили, что люди стали причиной исчезновения около 10-20% видов птиц, в первую очередь — крупных и не умеющих летать. Этих особей активно истребляли для пропитания. Кроме того, птицы гибли из‑за появления в их местах обитания завезенных животных-охотников.

«Мы провели всесторонний обзор научной литературы и впервые собрали количественные данные о численности и признаках вымерших видов птиц по всему миру. Те виды, которые вымерли в последние 300 лет, относительно хорошо известны, а более ранние виды можно изучить по останкам, найденным в археологических и палеонтологических раскопках по всему миру», — пояснили исследователи.

Ученые отметили, что большую часть останков птиц обнаружили там, где некогда жили люди. Это привело специалистов к мысли, что многие птицы стали жертвами охоты. В особенности от деятельности человека пострадали островные птицы.

Около 90% вымерших видов жили именно на островах. Среди них, например, новозеландская птица моа, которая была полностью истреблена в течение 300 лет охотниками из племени маори. Причем в случае с моа исчез не только один вид, а все 11 разновидностей этой крупной птицы.

Исследователи выразили надежду, что их работа поможет уберечь ныне существующих птиц. «Однако <…> сегодня основной причиной исчезновения видов является не охота, а скорее разрушение естественной среды обитания», — добавили они.

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