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Борец Абдулрашид Садулаев получил 1 млн долларов от депутата Госдумы за победу на Олимпиаде

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:05

Депутат Госдумы Магомед Гаджиев подарил двукратному олимпийскому чемпиону по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву 1 млн долларов. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в инстаграме.

По словам борца, Гаджиев не оставил без внимания и тренера атлета Шамиля Омарова. Какую сумму депутат выплатил наставнику Садулаева, неизвестно.

«Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня за победу на Олимпиаде в Токио. <…> Спасибо вам, Магомед Тажудинович, за то, что на протяжении всей моей взрослой карьеры вы находитесь рядом, поддерживаете словом и делом», — написал Садулаев.

Сумма, которую чемпион получил от депутата, более чем в восемь раз больше, чем весь заработок Гаджиева за 2020 год. Об этом свидетельствует декларация политика. Депутатом Госдумы он является с 2003 года.

Абдулрашид Садулаев завоевал на Играх в Токио свою вторую золотую олимпийскую медаль — в этот раз в категории до 97 кг. В Рио-де-Жанейро в 2016 году он победил в категории до 86 кг. Также Садулаев четыре раза становился чемпионом мира и Европы.

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