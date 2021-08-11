Вышел первый трейлер фильма «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем в главной роли

Вышел первый трейлер постапокалиптического фильма «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем в главной роли. Картина выйдет на экраны 9 сентября, сообщает Collider.
Фильм рассказывает о грабителе, которого освободили из тюрьмы, чтобы спасти пропавшую внучку губернатора. На выполнение задания герою отвели пять дней. По их истечению в его костюме сработает встроенная взрывчатка — на шее, руках и в области паха.
Кейдж заявил, что «Узники страны призраков» — «самый безумный фильм», в котором он когда‑либо снимался.
Помимо Кейджа, в киноленте снимаются Билл Моусли («Изгнанные дьяволом»), Ник Кассаветис («Без лица») и София Бутелла («Экстаз»).
Режиссерское кресло занял Сион Соно, который ранее работал над фильмами «Откровение любви», «Крот» и «Холодная рыба». Сценарий написали актеры Аарон Хэндри («Хор») и Реза Сиксо Сафаи («Менталист»).