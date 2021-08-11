Вышел первый трейлер фильма «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем в главной роли

Вышел первый трейлер постапокалиптического фильма «Узники страны призраков» с Николасом Кейджем в главной роли. Картина выйдет на экраны 9 сентября, сообщает Collider.

Фильм рассказывает о грабителе, которого освободили из тюрьмы, чтобы спасти пропавшую внучку губернатора. На выполнение задания герою отвели пять дней. По их истечению в его костюме сработает встроенная взрывчатка — на шее, руках и в области паха.

Кейдж заявил, что «Узники страны призраков» — «самый безумный фильм», в котором он когда‑либо снимался.