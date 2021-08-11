Фиби Бриджерс выпустила кавер на песню Metallica «Nothing Else Matters»

Песня войдет в пластинку «The Metallica Blacklist», над треками из которой также работали Майли Сайрус , St.Vincent, Weezer и Джей Бальвин. Релиз альбома намечен на 10 сентября.

«Взгляд Бриджерс на „Nothing Else Matters“ приглушенный и захватывающий, с мерцающими пианино и струнными, и напряженной атмосферой, которая накапливается по ходу дела», — отметило издание Stereogum.

Сама певица призналась, что всегда была большой поклонницей Metallica, слышала их песни в любимых видеоиграх еще подростком и считала, что именно эта группа — «ворота в мир металла», а их композиции — те, которые надолго «застревают в голове».