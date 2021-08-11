В Северной Корее начали показывать Олимпийские игры. Через три дня после окончания соревнований

Государственное телевидение Северной Кореи начало показывать Олимпийские игры-2020 спустя три дня после церемонии их закрытия. Об этом сообщил NK News.

Первые эфиры, посвященные спортивному событию, состоялись 10 августа. Телеканал KCTV транслировал матч женских футбольных команд Великобритании и Чили, который прошел 21 июля. Игру показали не полностью, без комментариев и в низком разрешении.

NK News предполагает, что Центральное телевидение Кореи использовало нелицензированную версию видео: все водяные знаки на экране были размыты. Получала ли Северная Корея записи от Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза, как это происходило ранее, неизвестно.

Также остается загадкой, смогут ли увидеть жители страны другие турниры из программы Олимпиады. Власти Северной Кореи не позволяют своим гражданам пользоваться интернетом или международными телеканалами.

NK News отмечает, что в Северной Корее есть только один спортивный канал, вещающий в цифровом формате. Он мог освещать Олимпийские игры, но этот канал не является широко доступным для населения. За рубежом его посмотреть нельзя.

В Олимпиаде в Токио не принимали участие спортсмены из КНДР. Страна отказалась от выступлений на Играх, сославшись на беспокойство из‑за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.