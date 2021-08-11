Убийство из страха: экспертиза по делу сестер Хачатурян подтвердила жестокость отца

Новая психиатрическая экспертиза института им. В. П. Сербского по делу сестер Хачатурян показала, что убийство отца (Михаила Хачатуряна) произошло из‑за безвыходности и страха за свою жизнь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.

Эксперты установили, что ни одна из сестер не могла сопротивляться жестокому обращению со стороны отца. Они также отметили склонность Хачатуряна к агрессии и особенным сексуальным предпочтениям.

По словам адвоката Мари Давтян, новая экспертиза подтвердила, что в деле «речь идет о причинении смерти в результате необходимой обороны, а не об убийстве». Это означает, что действия сестер не соответствуют пункту «ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство в соучастии в составе группы лиц) .

Адвокаты девушек заявили, что все материалы в отношении Хачатуряна в ближайшее время будут направлены в один из столичных судов.

14 июня суд вынес сестрам Крестине, Ангелине и Марии Хачатурян, которые убили своего отца, окончательное обвинение в этом преступлении, им грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на полной невиновности сестер и называют их жертвами жестокого насилия.

«Афиша Daily» подробно писала о деле сестер Хачатурян, разговаривала с адвокатами о возможности оправдательного приговора и составила список из нескольких простых способов, которыми любой может помочь девушкам.