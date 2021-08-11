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Выходные с Jameson Yard: DJ-сет Джейми Тиллера и «Ламбада-маркет»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:22

В выходные на вечеринке Jameson Yard на территории бара «Стрелка» выступит британский диджей Джейми Тиллер и пройдет двухдневный «Ламбада-маркет». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы мероприятия.

13 августа, 23.00–4.00

DJ-сет Джейми Тиллера
Вход свободный, фейсконтроль
Основатель лейблов Basic Spirit и Music from Memory Тиллер будет играть без перерыва в течение пяти часов. Организаторы уверяют, что на его сетах танцуют все, причем «под самую неожиданную музыку, героически спасенную Джейми от забвения».

За последние несколько лет лейбл Music from Memory издал сборники бразильской электроники и джей-попа 1990-х годов, а также представил всему миру фолк-артистку Присилу Эрмел из бразильского города Сан-Паулу.

14 августа, 12.00, — 15 августа, 22.00

«Ламбада-маркет»
Вход свободный
На протяжении двух дней и одной ночи будет проходить «Ламбада-маркет». На нем будет представлено 60 самых лучших дизайнерских проектов и магазинов. Среди них — Agami Ceramics, Ginger Cotton, «Диафрагма», Bananadog, Wood Moss, Arstanova и другие.

На мероприятии выступят перформер и экспериментатор Forhazis Penoplastik Diskotek, сооснователь клуба «Рабица» Алексей Хэлласик и DJ Сергей Булдаков. Специально к ярмарке бар-менеджер «Стрелки» Сергей Чесноков создаст три коктейля на основе виски.

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