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Смольный уничтожит благоустроенный жителями двор на Васильевском острове. Скамейки и столы — вынесут

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

Власти Петербурга уберут скамейки, столики, трибуны и помост для йоги из двора на Васильевском острове, который очистили и обустроили местные жители. Об этом пишет «Бумага» со ссылкой на Комитет по благоустройству города.

В ведомстве сочли благоустройство незаконным, поскольку оно не было согласовано с ними. Кроме того, во дворе находится сквер, который считается ЗНОП (зеленым насаждением общего пользования) городского значения, отметили там.

По мнению комблага, чтобы все было по закону, жители сперва должны были обратиться в Комитет имущественных отношений и получить разрешение на использование земли. Потом разработать проект благоустройства и согласовать его с Комитетом по градостроительству и архитектуре, а также с Комитетом по благоустройству.

Сколько времени на это потребовалось бы и сколько документов пришлось бы оформить, в ведомстве не уточнили. Но отметили, что другого легального способа благоустроить свой двор в Петербурге нет.

Еще одним аргументом в пользу уничтожения благоустройства в комблаге назвали жалобы других местных жителей. По словам чиновников, они возмущены «замусориванием территории ЗНОП и шумом от беспокойных компаний».

До июля 2021 года двор за домом № 35 на 10-й линии Васильевского острова находился в запустении — он был завален мусором и битым стеклом. Тогда инициативные жители решили привести территорию в порядок — вынесли полсотни мешков мусора, сколотили скамейки из палет, установили столики, помост для занятия йогой и даже мини-трибуны. На облагороженной территории соседи и их друзья устроили просмотр финала Евро-2020.

Утром 11 августа во двор пришли представители Смольного и попытались вынести скамейки. Их удалось остановить местным жителям, но, видимо, ненадолго.

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