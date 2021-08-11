В сети появился трейлер драмы «Медея», написанной и поставленной российским кинорежиссером Александром Зельдовичем. Картина представляет собой современную трактовку античного мифа о дочери колхидского царя, доведенной до края предательством и отчаянием.
Фильм расскажет историю царевны Медеи в современных реалиях. Но если в трагедии Еврипида героиня убивает своего брата и детей, чтобы причинить боль своему возлюбленному Ясону, встретившему другую женщину, то в интерпретации Зельдовича измены нет — это мираж и болезненное воображение.
Главные роли в картине сыграли Тинатин Далакишвили («Звезда», «Любовь с акцентом») и Евгений Цыганов («Битва за Севастополь», «Оттепель»). Саундтрек написал композитор Алексей Ретинский, а записал музыку оркестр MusicAeterna Теодора Курентзиса, дебютировавший в кино.
Съемки «Медеи» проходили в России и Израиле. Премьера фильма состоялась 9 августа на 74-м Международном кинофестивале в Локарно.