В сети появился трейлер драмы «Медея», написанной и поставленной российским кинорежиссером Александром Зельдовичем. Картина представляет собой современную трактовку античного мифа о дочери колхидского царя, доведенной до края предательством и отчаянием.

Фильм расскажет историю царевны Медеи в современных реалиях. Но если в трагедии Еврипида героиня убивает своего брата и детей, чтобы причинить боль своему возлюбленному Ясону, встретившему другую женщину, то в интерпретации Зельдовича измены нет — это мираж и болезненное воображение.