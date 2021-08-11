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«К посадке самолета не причастны спецслужбы»: Софья Сапега дала интервью белорусскому госканалу

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:10

Россиянка Софья Сапега, задержанная в мае в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair, дала интервью государственному телеканалу «Беларусь 1». В частности, она предположила, что к инциденту может быть причастен кто‑нибудь из окружения экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, но никак не белорусские спецслужбы.

В начале интервью девушка рассказала, что происходило в самолете во время экстренной посадки. По словам Сапеги, Протасевич, который находился вместе с ней на борту лайнера, думал, что ее не задержат, и перед посадкой «для обеспечения минимальной безопасности» передал ей технику.

Во время разговора россиянке показали отрывок из интервью Протасевича, где он предполагает, что к посадке лайнера могут быть причастны один из сотрудников Nexta Ян Рудик, оппозиционер Даниил Богданович и советник лидера оппозиции Беларуси Светланы Тихановской Франак Вячорка.

Когда Сапегу попросили прокомментировать слова Протасевича, она заявила, что «всегда была далека от каких‑либо политических разборок», и поэтому не хочет делать предположений на этот счет. Однако она отметила, что «из разговоров с Романом был сделан вывод», что к посадке самолета Ryanair в Минске причастен «кто‑то из рабочего коллектива» бывшего главреда Nexta.

Девушка также заявила, что сотрудников КГБ в самолете не было. Она не считает, что к посадке лайнера причастны спецслужбы Беларуси.

Софью Сапегу задержали 23 мая — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич. Россиянку обвиняют в разжигании социальной розни и подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

25 июня белорусский СК объявил, что Протасевич и Сапега заключили досудебное соглашение со следствием и «обязались оказывать содействие предварительному следствию в расследовании преступлений и изобличении соучастников». После этого их перевели из СИЗО под домашний арест.

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