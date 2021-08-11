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Создатель AstraZeneca счел невозможным коллективный иммунитет от коронавируса из‑за «Дельта»-штамма

Семён Гудошников
Сегодня в 10:08

Достижение коллективного иммунитета от коронавируса невозможно из‑за распространения «Дельта»-штамма. Об этом заявил глава Оксфордской группы по созданию вакцины от коронавируса, которая сотрудничает с AstraZeneca, профессор Эндрю Поллард.

По его словам, тот факт, что вакцины не смогли остановить распространение COVID-19, делает достижение порога коллективного иммунитета «мифическим». «Проблема в том, что этот вирус — не корь. Если вакцинировать 95% людей против кори, она перестанет передаваться среди населения», — сказал профессор на общепартийной парламентской группе по коронавирусу.

Поллард отметил, что, хотя вакцины и могут замедлить процесс передачи вируса, остановить они его не в силах. «Вариант „Дельта“ по-прежнему будет заражать тех, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не сделал прививку, в какой‑то момент столкнется с вирусом», — пояснил ученый.

Профессор также предполагает, что в будущем может появиться новый вариант коронавируса, который будет лучше передаваться среди вакцинированного населения. Он считает это одной из причин, почему правительству Великобритании стоит отказаться от программы вакцинации, направленной на создание коллективного иммунитета.

Поллард усомнился в эффективности плана вакцинировать в сентябре уязвимые группы населения третьей, «бустерной», дозой. По его мнению, лучше отправить эти дозы за границу, в страны, где не хватает препарата, чтобы защитить там непривитых людей.

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