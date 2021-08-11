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«Эксмо-АСТ» подала в суд на Telegram из‑за пиратских копий книг

Валерия Корниенко
Сегодня в 10:05

Издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд два иска к Telegram из‑за неудаления копий книг в каналах мессенджера. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда.

Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другим произведениям, которые распространяются в телеграм-каналах. Истец также потребовал от мессенджера прекратить создавать условия для распространения конкретных литературных произведений, рассказал Максим Рябыко — член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет группу в суде.

Это первые иски к Telegram от «Эксмо-АСТ». Ранее издатель обращался к мессенджеру напрямую, но компания «реагирует не на все претензии». В 2020 году убытки от пиратских копий книг в телеграм-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей.

Теперь истец рассчитывает набрать «критическую массу» судебных решений в свою пользу, которая даст возможность требовать блокировки сервиса. Его основная цель — заставить Telegram удалять пиратский контент системно.

С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тыс. пиратских публикаций, а также заблокировал 31 канал для пользователей десктоп-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android.

В сентябре 2019 года судебное разбирательство с «ВКонтакте» из‑за нелегальных электронных и аудиокниг завершилось подписанием антипиратского меморандума с издателями. Меморандум предусматривал премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».

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