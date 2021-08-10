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Кот Сигизмунд проведет экскурсии по Эрмитажу. Их можно будет посмотреть в TikTok

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:22

Музей Эрмитаж выпустит в TikTok серию экскурсий. Их будет вести знаменитый кот Сигизмунд. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу интернет-платформы.

Видеоэкскурсии появятся в рамках кампании #МузейныйТикТок. К ней уже присоединились Русский музей, «Гараж», Музей транспорта и Государственный исторический музей. В своих роликах и прямых эфирах они рассказали о своих экспонатах.

Эрмитаж подготовил серию «познавательных прямых эфиров о своей истории, богатствах и тайнах», рассказали в TikTok. В компании подчеркнули, что Сигизмунд «впервые обретет настоящий голос и расскажет аудитории о легендарном музее».

«Он представитель новой петербургской мифологии и пришел в музей из эрмитов — таинственных обитателей петербургских дворцов и музеев, незримо существующих в городе со времени его основания», — рассказали о своем новом экскурсоводе в Эрмитаже.

Сигизмунд выйдет в эфир 11 и 13 августа в 20:00, а также 17 августа в 19:00. Кот покажет парадные залы Эрмитажа, расскажет о художниках Фландрии и Голландии и запустит челлендж #ОживиШедеврЭрмитажа, в котором пользователям TikTok нужно будет креативно изобразить один из шедевров музея.

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