НАСА сообщило о невозможности высадки на Луну в 2024 году

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) заявило, что американские астронавты на смогут высадиться на поверхности Луны в 2024 году, как предполагалось ранее. Об этом сообщило РИА «Новости».

Причиной того, что НАСА придется изменить свои космические планы, станет неготовность скафандров для экипажа экспедиции. По словам агентства, необходимые для полета скафандры модели xEMU будут подготовлены не ранее апреля 2025 года.

«Нынешний график НАСА заключается в том, чтобы подготовить пригодные для полетов xEMU к ноябрю 2024 года, но агентство сталкивается с серьезными препятствиями в выполнении этой цели. Этот график теперь включает задержку в около 20 месяцев из‑за планируемой разработки, верификации и испытаний скафандров», — заявили в НАСА.

НАСА развернуло космическую программу «Артемида», ее целью является отправка людей на Луну. Помимо США, в программе по освоению Луны примут участие еще семь стран. России среди них нет.