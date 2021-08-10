перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Марго Робби снимется в новом фильме Уэса Андерсона. Ее роль будет второстепенной 23:48
Кот Сигизмунд проведет экскурсии по Эрмитажу. Их можно будет посмотреть в TikTok 23:22
Фестиваль экспериментального кино MIEFF объявил публичную и онлайн-программу 23:15
НАСА сообщило о невозможности высадки на Луну в 2024 году 22:29
The Guardian: авторы идей комиксов получают только по 5 тыс. долларов за успешные фильмы Marvel 22:00
Распалась группа Chromatics 21:44
Pacific Press/Getty Images Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку на фоне секс-скандала. Штат впервые возглавит женщина
Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку на фоне секс-скандала. Штат впервые возглавит женщина 21:10
Хованский — в списке террористов, Месси — в «ПСЖ» и другие новости дня 20:39 Дайджест
В США выйдет ситком «Как я встретила вашего папу». В нем снимутся Хилари Дафф и Франсия Райса 20:16
Майкл Китон разбирается с компенсациями после теракта 11 сентября в трейлере фильма «Стоимость» 19:29
В сентябре в российский прокат выйдет фильм о самом масштабном концерте Oasis. Вот его трейлер 18:55
Продюсеры «Паразитов» и «Интерстеллара» снимут фильм о кей-поп-культуре 18:27
Tokuma Shoten/Afisha.ru «Каро» проведет спецпоказ «Небесного замка Лапута» Хаяо Миядзаки. Фильм обсудят с Антоном Долиным
«Каро» проведет спецпоказ «Небесного замка Лапута» Хаяо Миядзаки. Фильм обсудят с Антоном Долиным 18:13
Активистке Анастасии Шевченко сократили условный срок до 3 лет по делу о «нежелательной» организации 18:05
В петербургском «К-30» пройдет официальный шоукейс бара Simach 17:48
Катя IOWA и артистка лейбла Скриптонита Tayöka выпустили трек, посвященный эмоциональному насилию 17:34
Камчатский единорос, один из богатейших депутатов России, признался в убийстве 17:24
Eric Alonso/Getty Images Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Он будет получать 35 млн евро за сезон
Месси согласовал контракт с «ПСЖ». Он будет получать 35 млн евро за сезон Обновлено в 16:55
Фестиваль Chess & Jazz перенесли на следующее лето 16:48
Шереметьево ищет «голос аэропорта» ко дню рождения воздушной гавани 16:07
Отключить рекламу

The Guardian: авторы идей комиксов получают только по 5 тыс. долларов за успешные фильмы Marvel

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:00

Британское издание The Guardian опубликовало статью, посвященную изнанке создания фильмов Marvel и DC. В нем рассказывается, как компании недоплачивают авторам комиксов, на которых основаны блокбастеры.

По информации журналистов, большинство контрактов Marvel и DC с креативным персоналом не предполагает отчислений от кассовых сборов фильмов или иных дополнительных выплат за успех кинокартин. Сотрудники получают только гонорар и роялти.

В случае, если вклад в разработку фильма или сериала был значительным, Marvel направляет авторам благодарственное письмо с приглашением на премьеру и чеком на 5 тыс. долларов (около 369 тыс. рублей). Создатели комиксов называют такое вознаграждение «спасибо».

«По большому счету все, что мы со Стивом (Эптингом) получили за создание Зимнего Солдата и его сюжетной линии — это „спасибо“, звучащее то тут, то там, и с годами с этим становится все труднее жить», — заявил писатель Эд Брубейкер, работавший над «Бэтменом», «Капитаном Америкой», «Женщиной-кошкой» и другими комиксами.

Другой автор, сотрудничавший с Marvel — Та-Нехиси Коутс (он придумал «Черную Пантеру») — считает, что крупные компании должны исполнять свои моральные обязательства перед создателями комиксов, несмотря на положения существующих ныне контрактов. «Если что‑то указано в контракте, это не означает, что это правильно», — подчеркнул он.

Коутс отметил, что не чувствует несправедливости по отношению к себе, однако убежден в необходимости лучшего отношения к менее известным писателям и художникам. По его мнению, у авторов, чьи имена не знакомы широкой публике, нет рычагов влияния, чтобы добиться хороших условий работы.

Но даже те создатели комиксов, которые получили так называемые «специальные» контракты, предполагающие вознаграждение за использование персонажей в кино, не слишком довольны ими. «Мне предложили контракт, который был действительно, действительно ужасен, но у меня был выбор: это или ничего», — рассказал изданию один автор Marvel.

The Guardian отметил, что подобные контракты компания DC начала заключать еще в 1970-х годах после громкого скандала с создателем «Капитана Америки» Джеком Кирби. Тогда главный редактор Marvel Джим Шутер вынудил художника подписать разрешение на киноадаптацию его персонажей без какой‑либо компенсации.

Издание отмечает, что и DC, и Marvel заключают с авторами контракты, которые оставляют за компаниями возможность отказать в дополнительных выплатах. Это возможно, если компании посчитают персонажей недостаточно оригинальными.

Так произошло с персонажем Пауэр Герл, придуманным Джерри Конвеем. В 2015 году DC отказалась выплачивать писателю бонус, сославшись на то, что Пауэр Герл якобы создана на основе Супергерл.

«Инцидент с Пауэр Герл демонстрирует, насколько этически нечеткими являются эти контракты, поскольку они выдаются DC и Marvel, составляются компаниями в одностороннем порядке и выплачиваются, когда компании отчитываются за свои многочисленные фильмы, телешоу, видеоигры, торговые карточки, фигурки и различные другие товары», — написал The Guardian.

События недели на afisha.ru
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
приключение
Круиз по джунглям
Эмили Блант скитается по джунглям в поисках волшебного дерева
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
The Guardian
Люди
Джек Кирби
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить