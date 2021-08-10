The Guardian: авторы идей комиксов получают только по 5 тыс. долларов за успешные фильмы Marvel

Британское издание The Guardian опубликовало статью, посвященную изнанке создания фильмов Marvel и DC. В нем рассказывается, как компании недоплачивают авторам комиксов, на которых основаны блокбастеры.

По информации журналистов, большинство контрактов Marvel и DC с креативным персоналом не предполагает отчислений от кассовых сборов фильмов или иных дополнительных выплат за успех кинокартин. Сотрудники получают только гонорар и роялти.

В случае, если вклад в разработку фильма или сериала был значительным, Marvel направляет авторам благодарственное письмо с приглашением на премьеру и чеком на 5 тыс. долларов (около 369 тыс. рублей). Создатели комиксов называют такое вознаграждение «спасибо».

«По большому счету все, что мы со Стивом (Эптингом) получили за создание Зимнего Солдата и его сюжетной линии — это „спасибо“, звучащее то тут, то там, и с годами с этим становится все труднее жить», — заявил писатель Эд Брубейкер, работавший над «Бэтменом», «Капитаном Америкой», «Женщиной-кошкой» и другими комиксами.

Другой автор, сотрудничавший с Marvel — Та-Нехиси Коутс (он придумал «Черную Пантеру») — считает, что крупные компании должны исполнять свои моральные обязательства перед создателями комиксов, несмотря на положения существующих ныне контрактов. «Если что‑то указано в контракте, это не означает, что это правильно», — подчеркнул он.

Коутс отметил, что не чувствует несправедливости по отношению к себе, однако убежден в необходимости лучшего отношения к менее известным писателям и художникам. По его мнению, у авторов, чьи имена не знакомы широкой публике, нет рычагов влияния, чтобы добиться хороших условий работы.

Но даже те создатели комиксов, которые получили так называемые «специальные» контракты, предполагающие вознаграждение за использование персонажей в кино, не слишком довольны ими. «Мне предложили контракт, который был действительно, действительно ужасен, но у меня был выбор: это или ничего», — рассказал изданию один автор Marvel.

The Guardian отметил, что подобные контракты компания DC начала заключать еще в 1970-х годах после громкого скандала с создателем «Капитана Америки» Джеком Кирби. Тогда главный редактор Marvel Джим Шутер вынудил художника подписать разрешение на киноадаптацию его персонажей без какой‑либо компенсации.

Издание отмечает, что и DC, и Marvel заключают с авторами контракты, которые оставляют за компаниями возможность отказать в дополнительных выплатах. Это возможно, если компании посчитают персонажей недостаточно оригинальными.

Так произошло с персонажем Пауэр Герл, придуманным Джерри Конвеем. В 2015 году DC отказалась выплачивать писателю бонус, сославшись на то, что Пауэр Герл якобы создана на основе Супергерл.

«Инцидент с Пауэр Герл демонстрирует, насколько этически нечеткими являются эти контракты, поскольку они выдаются DC и Marvel, составляются компаниями в одностороннем порядке и выплачиваются, когда компании отчитываются за свои многочисленные фильмы, телешоу, видеоигры, торговые карточки, фигурки и различные другие товары», — написал The Guardian.