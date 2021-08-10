Губернатор Нью-Йорка Куомо уходит в отставку на фоне секс-скандала. Штат впервые возглавит женщина

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил, что уходит в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах с его стороны. Обращение чиновника транслировали в прямом эфире американские телеканалы.

Куомо заявил, что доклад прокуратуры о его неподобающем поведении содержит множество неточностей, особенно в том, что касается наиболее тяжелых обвинений. «Но учитывая сложившиеся обстоятельства, я считаю, что наибольшую помощь могу оказать, отойдя от дел», — отметил он.

Решение об уходе в отставку вступит в силу через две недели. После этого администрацию штата (по крайней мере до следующих выборов, намеченных на ноябрь 2022 года) возглавит нынешняя замгубернатора, демократка Кэти Хокул. Она станет первой в истории женщиной на этом посту.

Всем девушкам, которые могли пострадать от действий Куомо, губернатор принес извинения. По его словам, он никогда не пересекал черту дозволенного в его понимании, но не отдавал себе отчет, как сильно эта черта сдвинулась. Чиновник добавил, что будет отстаивать свою невиновность, поскольку считает обвинения политически мотивированными.

Первые обвинения в домогательствах прозвучали в адрес Куомо в декабре 2020 года. Тогда бывшая подчиненная губернатора сказала, что тот «был влюблен в нее», пытался целовать против ее воли и «изо всех сил старался дотронуться до ее нижней части спины, рук и ног».

К марту 2021 года количество женщин, обвинивших Куомо в домогательствах увеличилось до шести. СМИ опросили бывших и нынешних сотрудников губернатора, которые рассказали о харрасменте со стороны начальника и отказах повысить некоторых девушек, поскольку они, по его мнению, были недостаточно привлекательны. В начале августа было опубликовано расследование Генпрокуратуры, которое подтвердило факты домогательств к 11 сотрудницам.